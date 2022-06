Recco: via Fieschi, una gabbia per proteggere i cassonetti dai cinghiali - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Dopo il varo del piano di interventi per impedire ai cinghiali l’accesso dei bidoni per i rifiuti in centro città, in via Fieschi è stata sistemata la prima cancellata in ghisa che farà da barriera ai cassonetti. La prima, delle 8 protezioni previste, è stata installata in una delle aree più esposte alle incursioni.

“Abbiamo realizzato una mappa dei cassonetti su cui intervenire per realizzare l’attività di recinzione – dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – in questo modo cerchiamo di togliere ai cinghiali qualsiasi tipo di approvvigionamento e, non trovando nulla in strada, saranno spinti a cercare il cibo nell’entroterra. Naturalmente è necessario che i cittadini, oltre ad adottare comportamenti responsabili e virtuosi, chiudano il cancello ogni volta che si servono dei bidoni nelle postazioni dedicate”.