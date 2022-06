Recco: don Pasquale Revello e il recchelino d'oro - LevanteNews

Don Pasquale Revello è nato a Recco il 12 Settembre 1935, quattro giorni dopo la festa dedicata alla Madonna del Suffragio, ed è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1959. E’ stimato e benvoluto arciprete nella parrocchia centrale di San Giovanni Battista. Durante la visita a Genova, Papa Francesco conobbe don Revello e, stupito dell’età, gli disse “Lei dimostra 20 anni di meno”. In effetti, nonostante i suoi quasi 87 anni, ha l’energia di un sessantenne e svolge il suo apostolato con l’energia di sempre.

Con le nomine dei nuovi parroci, annunciata per giugno e poi per settembre dall’arcivescovo Marco Tasca, anche per far fronte alla carenza di vocazioni e all’età che avanza, è probabile che don Pasquale Revello riesca a lasciare la sua parrocchia, probabilmente a malincuore e con grande dispiacere dei parrocchiani. A distanza di dieci anni dalle sue dimissioni, nel rispetto delle norme della Chiesa, sembra sia arrivato il momento di riposarsi, anche se avrà mille richieste di aiuto da parte dei colleghi.

Don Revello ha sempre aiutato il prossimo e suscitato l’ammirazione di parrocchiani e non che hanno avuto modo di conoscerlo e stimarlo. In molti ritengono che Recco lo ringrazi per il operato anche con la consegna del recchelino d’oro, massima onorificenza cittadina.