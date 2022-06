Nella giornata di ieri è stato completato uno sfalcio straordinario e approfondito dell’area cani di Parco Casale. Particolare cura è stata dedicata alla rimozione dei “forasacchi”, una graminacea particolarmente infestante e potenzialmente pericolosa per i nostri amici a quattro zampe. Il sindaco Carlo Bagnasco invita i possessori di cani a prestare attenzione, in questo periodo infatti la pianta cresce molto rapidamente e in modo rigoglioso.