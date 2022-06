Rapallo: ImprontaZero®, periodico sulla sostenibilità ambientale - LevanteNews

Dalla redazione di ImprontaZero®

Viene presentata oggi all’Excelsior Palace di Rapallo ImprontaZero®, nuova testata giornalistica periodica rivolta a imprese, professionisti, realtà pubbliche e private che vogliono fare la differenza nell’ambito della sostenibilità ambientale.

Il primo numero è presentato in anteprima a margine della riunione del Comitato triregionale, organismo di Confindustria formato dai Giovani Imprenditori di Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, deputato all’organizzazione dello storico Convegno nazionale di Rapallo. “Triregghini”, infatti, sono i fondatori di questa iniziativa: l’editore Daniele Barbone, imprenditore e riconosciuto come tra i massimi esperti italiani su tematiche ambientali, e il direttore responsabile Andrea Sicco, giornalista professionista, consulente ed esperto di comunicazione d’impresa.

“Il periodico della sostenibilità” è gratuito ed esce con dieci numeri l’anno, pubblicati su improntazero.news, online da oggi. La prima versione cartacea sarà proposta in occasione di particolari eventi.

ImprontaZero debutta con la partnership di RINA, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica.

“Le imprese trovano su ImprontaZero una casa unica comune, dove misure e dati certificati, bilanci di sostenibilità e comunicazione professionale entrano a far parte della quotidianità. I contenuti diventano un benchmark per chi è già impegnato su questi temi e uno stimolo per coloro che non sanno da che parte iniziare”, sottolinea Daniele Barbone.

Per Andrea Sicco “questa iniziativa nasce per fare seriamente cultura sui temi ambientali e dare alle imprese uno strumento, uno spunto per capire come si fa, guardare a chi già sta facendo, prendere ispirazione per fare”.

Il periodico si propone di essere un contenitore di tendenza sui temi della sostenibilità e di offrire ai suoi lettori contenuti qualificati e scientificamente corretti, dando voce a esperti che studiano o applicano la sostenibilità nella propria attività produttiva; inoltre, uno strumento che aiuti gli educatori a trarre spunto dalle iniziative già avviate nelle scuole italiane per svilupparne sempre di nuove.

Stefano Luccisano, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana e project leader del convegno 2022: “Sono orgoglioso di ospitare in questo contesto l’annuncio di un nuovo progetto, frutto di competenza, dedizione e spirito di squadra, valori che da sempre ispirano l’attività del Comitato Triregionale e degli imprenditori che lo compongono”.

Insieme al direttore completano la squadra Giulia Falzone, giornalista dalla collaudata esperienza sulle tematiche ambientali, Roberto Paganini, socio di BP SEC incaricato degli aspetti commerciali e di marketing, Manuela Scala, organizzazione generale, ed Elisa Cabiale, segreteria di redazione. Il comitato scientifico è composto da Daniele Barbone, direttore generale BP SEC, Daniele Bocchiola, Politecnico di Milano e Guido Traversa, Università Europea di Roma/Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.

Tra le caratteristiche della pubblicazione c’è uno spazio liberamente ispirato a quello che, storicamente, i quotidiani dedicavano ai temi culturali, qui declinato sui temi della sostenibilità: “Terza pagina: cultura, etica, filosofia”, dove oltre ai contenuti su ogni numero è presente una vignetta originale dell’illustratrice Giulia Bertagnolio, marketing di Sistema in Confindustria.

E poi “Ratatouille”, lo spazio per le notizie brevi, le rubriche, il glossario.

La grafica, essenziale e funzionale, ispirata alla tradizione dei quotidiani in formato tabloid, a cinque colonne, è una creazione del novarese Gianni Speciale.