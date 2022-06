Marco Bucci candidato sindaco di Genova al secondo mandato. Se vincerà sarà ancora sindaco della Città metropolitana (strana normativa che impone Genova agli altri Comuni della ex Provincia). Oggi, alla chiusura della campagna elettorale, hanno partecipato tutti i big liguri del centro-destra tra cui il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, sia come vicesindaco metropolitano, sia come coordinatore ligure di Forza Italia.