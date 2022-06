Pallanuoto M/Dentro o fuori, la Rari Nantes Camogli si gioca tutto contro la Canottieri - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

Un vero e propio spareggio per accedere alla finale. Domani alla Scandone sarà ancora una volta Canottieri-Rari Nantes, ma soprattutto, sarà nuovamente un match da dentro o fuori.

“Viviamo questa vigilia con grande concentrazione e con ancora un pizzico di euforia lasciato dalla partita di mercoledì sera“, commenta Angelo Temellini, “Gara 2 deve lasciarci la consapevolezza che con una grande prestazione abbiamo tutte le carte in regola per andare in finale. Giocare ogni tre giorni non è certamente semplice, per questo motivo mi aspetto una gara con un punteggio più basso rispetto alle prime due. Vincerà chi riuscirà ad essere più lucido nei vari momenti della partita. Noi dobbiamo essere consapevoli della nostra forza e dare come sempre tutto quello che abbiamo per non avere nessun rimpianto. Le sensazioni sono le medesime di mercoledì scorso. È una partita da dentro o fuori, un’anteprima della finale. Sappiamo che non potremo sbagliare nulla, ma sappiamo anche che questa volta pure i nostri avversari saranno nelle nostre stesse condizioni. Mi aspetto una Canottieri affamata e vogliosa di partire subito forte per dare un segnale di reazione. Noi, dal canto nostro, dovremo assolutamente stare li con la testa e con il cuore e ribattere colpo su colpo. Quello che abbiamo provato mercoledì alla Giuva è stato troppo bello, e anche per questo dobbiamo vincere la partita per regalare una gioia ai nostri splendidi tifosi“. Ci risiamo. Che spareggio sia. Non servono parole, conta solo dare tutto. Avete un popolo che vi sostiene, fatelo sognare e portatelo in finale.

Si gioca domani alle 19.30