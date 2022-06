Lettere/ "Rapallo, traffico bloccato per oltre 30 minuti" - LevanteNews

Da Gaia Amantini (Le critiche sono accettabili quando sono credibili. Non capiamo come un camion bloccato, accade ogni giorno in A-12 o sulla viabilità ordinaria, possa complicare l’intera estate; l’industria dell’ospitalità a Rapallo richiede l’investimento di capitali ed offre centinaia di posti di lavoro; è ingiusto dire che in città si fa tutto tranne ospitalità. Divulghiamo la sua lettera, ma pubblicare notizie negative non fa mai piacere a nessuno. Solo certa opposizione ne gode. mm)

Questa era la situazione oggi, pochi minuti fa (13.00 circa), nel centro di Rapallo. Un camion di trasporto merci che ha bloccato il traffico creando disagio sotto il sole caldo della gente bloccata in macchine per 30 minuti se non di piú.

Sarebbe bello divulgare come la bella Rapallo stia complicando questa estate. Facendo di tutto meno che ospitalità.