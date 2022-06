Da Federico Cardelli

Pare che i progettisti abbiano preso altri 88 mila euro per studiare se gli argini da loro stessi progettati si possano fare più bassi.

L’esito di questo costosissimo studio non è riportato in questo documento, a me sembra abbastanza scontato ma se a qualcuno interessa chieda.

Sarebbe molto interessante che se ne parlasse in vista delle elezioni di Chiavari – Ah no

SU_DET_DETE_1271_2022