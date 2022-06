Chiavari: "Pratiche edilizie amministrazione uscente opaca" - LevanteNews

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria

“Ultimo giorno di campagna elettorale. Ultimo banchetto in piazza Mazzini, tanta fatica ma ancora entusiasmo da vendere. Dove iniziare per chiudere questi mesi intensi? Dalla fine”.

Così, il candidato sindaco del M5S per Chiavari Davide Grillo.

“Vale a dire dalla sentenza del TAR del 26 aprile, con la quale il Tribunale amministrativo si è espressa contro il Comune di Chiavari e Casa della Salute: dovranno rivedere tutta la documentazione prodotta e pagare le spese legali. Questa vicenda ha radici quasi antiche: tutto inizia nel 1979, quando i proprietari degli attuali locali adibiti ad ambulatorio chiesero il cambio di destinazione d’uso dei locali, adesso adibiti a Point elettorale, da artigianali a commerciali. Nel 1994, sempre la proprietà, sfruttando un condono edilizio realizza opere interne a questi locali per metterli in comunicazione con la fabbrica sottostante presentando una planimetria catastale ridefinendo tutti gli spazi, da artigianali appunto a commerciali. Qui nasce il primo problema: un condono non poteva essere fatto in presenza di un cambio di destinazione d’uso (art. 48)”.

“Arriviamo così ai primi anni 2000, quando viene avviata una pratica edilizia per la ristrutturazione di tutti i locali. Dopo un lungo iter, arriva alla conclusione e viene definito che la proprietà dovrà versare 111.000 euro di oneri. La concessione non verrà mai ritirata e i lavori mai fatti. Nel 2002, vengono presentate altre pratiche per frazionare la proprietà e ancora una volta si parla di magazzini/laboratori, mentre solo la parte di via Vinelli è da considerarsi “commerciale. Nel 2020, considerando buoni tutti gli atti precedenti (ma così non è) il centro diagnostico presenta una banale Scia dichiarando la conformità al piano di bacino (i locali sono in zona rossa) e di non essere soggetti a seguire le norme sull’impatto acustico. Essendo in zona rossa è possibile aumentare il carico insediativo?”.

“Dal Comune, la pratica viene trattata come una normale pratica di manutenzione (Scia anche se immaginiamo che nella documentazione relativa agli immobili fosse presente tutto il carteggio del 2002 avuto tra il Dirigente e la proprietà in cui si evidenziava il bisogno di cambio di destinazione d’uso e il calcolo degli oneri. In che anno, di preciso, è avvenuto il cambio di destinazione d’uso? Quanti sono stati gli oneri incassati dal Comune per i parcheggi che non sono stati realizzati? Conti alla mano si parla di circa 600.000-700.000 euro!”.

“Ma i cittadini possono stare “tranquilli”, perché quando si palesa un evento come quello descritto, il Comune dimostra tempi da record: in solo 2 settimane è stata stralciata la vecchia Scia, ne è stata presentata una in sanatoria, il Comune ha analizzato i documenti e ha rilasciato il Provvedimento Unico autorizzativo 19/2022”.

“A livello politico, sollecitiamo l’amministrazione uscente alle relative verifiche, essendo la vicenda caduta sotto il suo mandato. Chissà quante altre pratiche, come palazzo Ferden o area Rissauto per citare due esempi importanti, richiederebbero una minor leggerezza nelle valutazioni…”, conclude Grillo.