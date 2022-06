Chiavari: Garibaldi, “Ok il progetto in area ex Italgas, vittoria per cittadini” - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Silvia Garibaldi

Esprime soddisfazione Silvia Garibaldi per il progetto di riqualificazione dell’area ex Italgas depositato in Comune a Chiavari. “Da subito, facendo quadrato con gli altri consiglieri comunali di minoranza, sono stata a fianco del comitato di Via Trieste”, commenta la candidata sindaca, “la tenacia del Comitato e della minoranza è stata fondamentale per scongiurare l’ennesima speculazione edilizia impattante.

L’Amministrazione, con una variante urbanistica, avrebbe potuto mettere una pietra tombale sulla possibilità di costruire due palazzi impattati, ma così non è stato. Un consiglio comunale convocato in pieno agosto da me e da altri consiglieri di minoranza, le continue mozioni e interpellanze e i ripetuti accessi agli atti, hanno mantenuto alta l’attenzione ed impedito che i palazzi venissero costruiti.

Esprimo soddisfazione per la scelta portata avanti dalla proprietà che prevede la demolizione degli edifici esistenti, la bonifica dell’area e la realizzazione di parcheggi e box auto. Ora è necessario verificare e assicurare le giuste contropartite alla città ma soprattutto al quartiere, in caso di elezione mi impegnerò affinché un congruo numero di parcheggi venga destinato alla rotazione pubblica a servizio dei vicini uffici pubblici e privati. I parcheggi di Via Trieste, invece, li destinerò ad uso gratuito per i residenti e le attività produttive della via stessa.