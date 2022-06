Chiavari: "Area ex Italgas, ho vinto la mia battaglia" - LevanteNews

Oggi, per me, come candidato Sindaco la giornata si è aperta nei migliore dei modi.

Parlo dell’articolo apparso sul quotidiano locale per quanto riguarda ex Area Italgas di Via Trieste.

“Niente case, solo box e posteggi”.

La mia lunga battaglia, per far annullare l’iniziale progetto di due edifici alti 8 (otto) piani è “Vinta”!

Anche essere stato “cacciato senza passare dal via” da questa Amministrazione per me, oggi come ieri, è stato un vanto.

Anche se, per quanto riguarda il progetto, avevo esternato più volte, i miei rilievi, le mie contestazioni al povero Sindaco DiCapua, allora con delega all’Urbanistica.

La sua risposta (chiaramente suggerita) era stata “di non avere più fiducia in me”.

Al momento, l’amarezza era stata forte, anche perché veramente inaspettata.

La fiducia è una cosa seria e io penso, in questi anni, che con la mia presenza e il mio comportamento in Consiglio Comunale, di meritarmela totalmente.

Illazioni, asserzioni velate e continue del momento del mio contrasto al progetto ex area Italgas, hanno poi portato (quasi alla fine) ad essere seguito e “copiato” anche da altri.

Ben venga l’emulazione, allora vuol dire che riprendere e cavalcare le mie numerose azioni politiche ( Italgas, Rissauto, Palazzo Ferden, piste ciclabili, argini Rupinaro) dimostrano solo quanto puoi valere anche umanamente.

Essere orgoglioso anche di questo e non passare per un “artista imprevedibile” è un dato di fatto.

Chiudo dicendo “Cambia con me”, tutti insieme cambiamo Chiavari