Camogli: sabato 18 in biblioteca, presentazione di Havanero - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Camogli

L’assessorato alla ultura e Turismo organizza sabato 18, alle ore 16, al Museo Marinaro “Gio Bono Ferrari”, la presentazione del libro Havanero, della camogliese Laura De Cet Tienforti, a cura della giornalista Serena Piazzi.

Personaggio eclettico, laura De Cet Tienforti porta in questo suo primo romanzo l’amore per il mare, i viaggi, le navi: un diario di bordo scritto nel 2009 che offre un affresco di cultura afrocubana come sottofondo di un grande amore.

Ingresso libero e gratuito.