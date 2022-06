Bogliasco: tre nuove panchine in via Mazzini - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

Oggi insieme al consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze abbiamo inaugurato tre nuove panchine in via Mazzini: la prima – arcobaleno – è dedicata alla pace e contro ogni tipo di discriminazione; la seconda – azzurra – per i diritti dei bambini e la terza – gialla – per ricordare e chiedere verità per Giulio Regeni.

Sono posizionate accanto alla panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne. Salutiamo così tutti gli studenti, ricordando con loro il rispetto di tutti i diritti, buona estate!