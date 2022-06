Asl-4: personale precario, contratti prorogati al 30 settembre - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Asl 4 riceviamo la nota congiunta Direzione Asl-4 e Cgil, Cisl, Uil

Giunti in prossimità del 30 giugno 2022 e della scadenza dei contratti di lavoro legata alla cessazione dello stato di emergenza pandemica e già fin qui prorogati, le Organizzazioni sindacali e la Direzione di Asl 4 si sono nuovamente incontrate per aggiornarsi, valutare l’attuale situazione del personale e i conseguenti interventi da adottare.

Dopo aver esaminato gli assetti occupazionali, e aver ancora una volta espresso comune riconoscenza per l’impegno profuso da tutti gli operatori nonostante le oggettive difficoltà degli organici, le Organizzazioni sindacali hanno condiviso – accogliendo le richieste di parte sindacale precedentemente espresse – la scelta aziendale di prorogare ancora fino al 30 settembre 2022 tutti gli operatori, a qualunque titolo contrattuale, per sostenere al massimo lo sforzo assicurato da tutta la compagine aziendale.

La Direzione ha informato altresì della predisposizione in itinere di un programma di assunzioni progressive di operatori medici e delle professioni sanitarie per implementare le dotazioni organiche dei reparti ospedalieri e dei servizi territoriali, nella prospettiva del percorso di ottimizzazione dell’organizzazione aziendale promossa di concerto con Regione Liguria.

Nelle more della definizione a brevissimo da parte della Direzione aziendale del piano degli interventi di alleggerimento del carico lavorativo legato al periodo estivo e dell’attuazione degli interventi di potenziamento del personale e/o dell’eventuale rimodulazione degli assetti organizzativi, si sono concordati i seguenti interventi:

– Proroga dei 58 contratti interinali in corso e in scadenza al 30 giugno 2022, di cui 41 stipulati a fronte dell’emergenza Covid-19 e ancora connessi a funzioni e servizi legati all’attuale organizzazione e 17 relativi all’ordinaria attività istituzionale;

– Proroga dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa relativa al potenziamento dell’area territoriale riguardanti 14 unità di personale (psicologi, fisioterapisti, assistenti sociali, Oss);

– Proroga di 2 incarichi libero professionali del personale medico ancora coinvolto nei percorsi pandemici post emergenziali;

– Proroga dei contratti di somministrazione dei servizi di supporto assistenziale fino al 31 dicembre 2022;

– La condivisione dei percorsi di stabilizzazione del personale dipendente con contratti a tempo determinato, relativi a 36 unità sulla base della legge di Stabilità 2022 e ulteriori 8 unità sulla base della cosiddetta legge Madia del 2017. Su questo si ricorda il Protocollo d’intesa siglato nei giorni scorsi tra Regione Liguria e Organizzazioni sindacali per la stabilizzazione di circa 600 lavoratori del comparto sanitario e sociosanitario ligure.

Le Organizzazioni sindacali e la Direzione di Asl 4 – nelle more di reincontrarsi per confrontarsi sui capitolati dei servizi in appalto e sull’osservatorio delle liste di attesa – hanno convenuto un ulteriore incontro in vista della prossima scadenza dei contratti nel mese di settembre, per monitorare i livelli occupazionali e le assunzioni utili e opportune da adottare.

Direzione Asl 4 Cgil – Cisl – Uil