Sestri: Amigdala, una danza nelle crepe aperte da un trauma - LevanteNews

Inizia alle 17.30 lo spettacolo itinerante di danza del gruppo Sanpapier su tre fascie orarie (i successivi alle 19 e alle 20). È una danza pubblica, fuori dai teatri ma in site-specific cioè lavorando sul luogo attraverso l’utilizzo dei potenziali di contenuto, di contesto propri di quel luogo e della comunità che lo abita – ci spiega Lara Guidetti, coreografa e regista. Il pubblico partecipa muovendosi con i danzatori nel percorso, molto lungo”. il risultato è il disegno di un movimento urbano di spettatori e danzatori che attraverso un sistema di silent disco, un tessuto sonoro fatto di suoni e rumori binaorali, danno vita ad una composizione musicale originale su cui i performers danzano. La musica è scritta da Francesco Arcuri.

Lo spettacolo si chiama “Amigdala” e parla di che cos’è accade nelle nostre amigdale (ghiandole cerebrali deputate all’elaborazione delle emozioni) di fronte a un trauma: evento che arriva all’improvviso e cambia un individuo, una collettività, uno spazio e di come noi possiamo reagire per riorganizzare e ricostruire le nostre vite trasformandoci al fine di andare avanti. La metamorfosi, in questo senso, vista dunque come possibilità di rinascita.

Noi abbiamo accompagnato i bravissimi ballerini nelle splendide e vive coreografie di danza per i caruggi di Sestri Levante, riempiti di silenti ma presenti suoni di vita e ri-vite.