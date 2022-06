Residua instabilità con locale attività cumuliforme in particolare a Ponente. Cielo sereno e temperature in aumento per effetto favonico: così la previsione di Arpal.

TEMPERATURE: in aumento

VENTI: settentrionali moderati/forti al mattino e in ulteriore rinforzo la sera

MARE: mare mosso in aumento a molto mosso per onda da sud-ovest a Levante

UMIDITA’: su valori medio-bassi

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: vento forte