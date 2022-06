Sori: "Festa dei bambini" (il 12) e "Aperitivo in vetta" (il 19) - LevanteNews

Dalla Pro Loco Sori

Festa dei bambini.

Domenica 12 giugno dalle ore 10:00; evento gratuito nella zona pedonale

Programma della giornata:

– ore 10:00 zona pedonale. Presentazione del libro Bimbo blu di Anita Chieppa e Stefano Scagni. Laboratorio di disegno per bambini

– ore 15:00 Piazza della chiesa. Trucca bimbi bolle di sapone caccia al tesoro e merenda con Olaf

– ore 17:00 Piazza della chiesa. Andrea Fratellini il più famoso ventriloquo italiano insieme alla sua strampalata armata di pupazzi, tra cui inseparabili Zio Tore

Aperitivo in vetta

Domenica 19 giugno ore 18:00

Partenza da Case Becco (mt 729) alle ore 18,00. Con un breve tragitto raggiungeremo il Monte Uccellato (mt 828) dove potremmo osservare il calare del sole sul nostro bellissimo Golfo Paradiso, gustando in compagnia un gustoso aperitivo.

Un itinerario dove lo sguardo spazia su uno dei golfi più belli, una discesa verde che si tuffa in un mare cristallino, avvolti da una brezza che porta l’odore salmastro delle nostre coste in collina e fa da contorno agli intensi odori del timo e dell’elicriso. Una passeggiata tonificante e un fresco aperitivo da gustare in vetta.

– Appuntamento: ore 18:00 località Case Becco raggiungibile con mezzo proprio.

– Dislivello: circa 100 metri, percorso facile.

– Equipaggiamento consigliato: scarpe da trekking.

– N.B.: Visto l’emergenza peste suina si raccomanda ai partecipanti il cambio scarpe all’arrivo. Le scarpe usate per l’escursione dovranno essere sanificate come da norma vigente

– Necessaria la prenotazione presso Proloco di Sori 0185 700681 . prolocosori@gmail.com

Cani ben accetti se condotti al guinzaglio!

Il giorno dell’evento il contatto di riferimento è: Enrico 339 7283363