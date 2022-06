San Colombano: "Organico comunale insufficiente" - LevanteNews

Da Claudio Solari, Paola Repetto, Mirco Aste consiglieri comunali Gruppo “Territorio e Sviluppo” San Colombano Certenoli

San Colombano Certenoli. Si è svolto ieri sera il Consiglio Comunale incentrato sul Bilancio Preventivo. Un Bilancio presentato in netto ritardo e privo di nuova progettualità che la maggioranza giustifica con il caro bollette. Territorio e Sviluppo ha espresso il suo parere negativo.

Approvato con i soli voti di maggioranza un debito fuori bilancio per oltre 8000 euro di spese per bollette di energia elettrica insolute per la quale il Comune è stato condannato al pagamento dopo lunga vertenza.

Territorio è Sviluppo ha espresso forti critiche sull’attuale gestione del personale che risulta allo stato attuale sotto organico e in particolare alcuni uffici (ufficio tecnico, ragioneria) portati quasi alla paralisi.

Un esponente della maggioranza, con una sua affermazione, ha voluto imputare alcune responsabilità all’ex Sindaco Giovanni Solari.

Claudio Solari nel suo intervento ha parlato di una situazione destinata a peggiorare dove è sotto gli occhi di tutti l’incapacità gestionale del Sindaco.

Sarebbe opportuno da parte dell’attuale maggioranza una riflessione sul loro operato.