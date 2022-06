Recco: manutenzione strade, 254mila Euro per l'acquisto di automezzi - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il Comune di Recco, in convenzione con i Comuni di Sori e di Avegno, ha ottenuto dalla Regione Liguria un finanziamento di 254.337 euro che saranno utilizzati per l’acquisto di 3 automezzi/mezzi operativi (miniterna, trattore e piattaforma) adibiti alla manutenzione in particolare delle strade. I comuni, che per poter accedere ai finanziamenti dovevano convenzionarsi tra loro ed essere almeno in tre per l’utilizzo del mezzo oggetto del finanziamento, contribuiranno per l’acquisto dei tre mezzi con complessivi 28.259 euro.

“Con questi mezzi tutti dalle caratteristiche di polivalenza, adeguati ai piccoli cantieri e ai lavori di precisione – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – potremo garantire una migliore manutenzione in materia di infrastrutture e mobilità. Potremo utilizzarli anche per attività di protezione civile e ci daranno la possibilità di curare al meglio la manutenzione ordinaria delle strade”.