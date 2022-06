RASSEGNA STAMPA. Chiavari: sì al depuratore, senza il consenso del Comune - LevanteNews

Oggi, giovedì 8 giugno, auguri a Primo. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Proverbi: “Le maledizioni sono come le processioni, arrivano dove sono partite”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari: depuratore in colmata approvato il progetto, ma senza il consenso del Comune di Chiavari.

Sestri Levante: il corteo di mille bambini accende l’Andersen. Chiavari: “Terrorismo, la comunità pakistana prega per la pace”; “L’ultimo incontro del capo in Riviera”. Elezioni Chiavari: “Votate il mio candidato, l’appello di sei portacolori”; “Letta al fianco di Bettoli”. “Le proposte di Giardini: stop alla spazzatrice e piste ciclabili diverse”. Chiavari: stop alla spazzatrice. Chiavari: Domenico Del Favero va in pensione subentra Antonella Ortelio. Chiavari: A-12, settimana di lavori, chiusure fino a venerdì. Chiavari: tornano le truffe on line, due denunce.

Rapallo: il vescovo benedice la casa degli ucraini. Santa Margherita Ligure: Cara Delevingne, spot per Dior a Paraggi. Santa Margherita Ligure: movida blindata alle porte dell’estate “Gli eventi sono un deterrente”. Santa Margherita Ligure: diga ricostruita e 25-30 posti, il porto al secondo atto. Santa Margherita Ligure: lo Yacht Club Tigullio rinasce dopo 18 anni con una festa al Covo.

===

Neirone: il palcoscenico nel bosco alza il sipario.