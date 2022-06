Rapallo: sabato in piazza Cavour petizione contro il tunnel fontanino - LevanteNews

Da Andrea Carannante

Sabato 11 dalle 9,30 alle 19 saranno presenti alcuni rappresentanti del Comitato No Tunnel Rapallo-Valfontanabuona con un gazebo in Piazza Cavour per incontrare i cittadini, informare e raccogliere firme contro il progetto/scempio che Autostrade vorrebbe realizzare. Mentre tutta Europa inverte la tendenza, dalle nostre parti carichi su tir e camion continueranno a viaggiare su gomma inquinando strade e provocando nuovo traffico.