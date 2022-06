Rapallo: sabato 11 a San Michele, adozione Sentiero dei Fiamminghi - LevanteNews

Da Giancarlo Tanfani, Presidente Lions Club Rapallo Host

Lions Club Rapallo Host promuove il ripristino e l’adozione del “ Sentiero dei Fiamminghi“. L’iniziativa si svolgerà sabato 11 giugno ore 8,45 con visita e partenza dalla chiesa di S. Michele di Pagana

L’11 giugno è per il Lions Club Rapallo Host una data importante! 9.123, infatti, Lions club in Europa, festeggeranno la seconda giornata dedicata alla Fondazione Lions. Dal 1968, spiega Giancarlo Tanfani Officer Distrettuale LCIF , la Lions Clubs International Foundation (LCIF) è il “braccio” umanitario del nostro sodalizio , con campagne a favore della vista, morbillo, ambiente, ma non solo. Con il sostegno alle iniziative dei Club, offre la possibilità ai Lions di essere utile a milioni di persone, con obiettivi di rilievo che non si potrebbero raggiungere da soli.

Sabato 11 giugno p.v. alle ore 8,45 sarà ufficialmente inaugurato il “Sentiero dei Fiamminghi” un percorso ispirato dalla presenza di due spettacolari opere fiamminghe conservate rispettivamente nella chiesa di San Michele di Pagana e di San Lorenzo della Costa.

Il Lions Club Rapallo Host ha promosso la riqualificazione di questo sentiero nell’ambito del progetto di valorizzazione del territorio che si inserisce – a pieno titolo – anche negli obiettivi non solo di salvaguardia e tutela del patrimonio culturale locale, ma anche in quelli dell’ultimo testo unificato reso dalla Commissione Ambiente in materia di rigenerazione urbana.

Questa attività, intrapresa dai Lions, infatti, promuove la tutela dei tessuti storici, in senso lato, e favorisce l’integrazione delle infrastrutture della mobilità e dei percorsi pedonali con il tessuto urbano, in una ottica di mobilità sostenibile aggiungendo l’alto valore della conoscenza delle valenze artistico-culturali qui riconoscibili.

Questo percorso è dedicato alla memoria del presidente Lelio Milanti, che lo aveva tenuto a battesimo nella sua fase iniziale e che è stato portato a compimento dall’attuale presidente Giancarlo Tanfani. Regista del processo di progettazione e realizzazione di tutti gli interventi è Marco Fenelli, socio del club ma anche consigliere del Comune di Rapallo con delega alla rete sentieristica.

Anche questo percorso è inserito nel progetto di digitalizzazione della conoscenza del territorio attuata dal Lions Club Rapallo Host in collaborazione con l’associazione Amici dei Sentieri e del Cai di Rapallo.