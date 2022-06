Rapallo: autosilo di scambio al Poggiolino, legato al tunnel fontaninollpo - LevanteNews

Se verrà realizzato il collegamento autostradale tra la A-12 e Moconesi (località baricentrica della Fontanabuona) allora Autostrade, per sopperire in parte ai disagi di Rapallo, realizzerà un autosilo di interscambio, con parcheggio esterno per bus, in località Poggiolino (uscita autostrada). Un punto che il sindaco Carlo Bagnasco aveva indicato nei suoi programmi e di cui spesso aveva parlato in consiglio comunale. In attesa aveva anche organizzato a San Pietro, prima della pandemia, il trasbordo dei turisti in arrivo sui pullman privati che traslocavano su più agevoli pullmini (allora Atp) in grado di transitare in Milano.

Oggi vi è stato un sopralluogo tecnico al Poggiolino con il sindaco Carlo Bagnasco e i tecnici di Autostrade per visionare l’area; il primo giudizio è stato positivo; l’autosilo inserito nel progetto svincolo è realizzabile. Il confronto, tuttora in corso, si è trasferito in Comune per capire meglio quanto gravi il passaggio dello svincolo sul territorio rapallese; in particolare a Sat’Andrea di Foggia.

Tutto ciò si muove in parallelo con le osservazioni al progetto che l’architetto Gianni Peruggi redige per conto del Comune e con l’impegno del Comitato che si sta battendo contro la costruzione.