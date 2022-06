Cogorno-Sestri: due iniziative del Villaggio del Ragazzo - LevanteNews

Da Area Comunicazione Villaggio del Ragazzo

Dal 12 al 27 giugno 2022 si terrà Parole senza confini, una serie iniziative ideate per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato.

Gli eventi, patrocinati dal Comune di Sestri Levante, sono organizzati dagli enti gestori del Progetto SAI di Sestri Levante e Castiglione Chiavarese (Agorà Società cooperativa sociale, Coop. Il Sentiero di Arianna, Villaggio del Ragazzo) grazie al supporto logistico di Mediaterraneo Servizi e in collaborazione con: Coop. Zucchero Amaro, Ass. Verità e Giustizia: Il Tigullio per i Diritti, ANPI di Sestri Levante, Ass. Popoli Solidali, APS Futura, CISDA, Presidio Nicholas Green – Libera Genova.

Programma

Si inizia domenica 12 giugno alle ore 10:00 presso i Giardini Mariele Ventre di Sestri Levante con il laboratorio di letture animate Storie dal mondo. L’evento – ospitato all’interno della rassegna Andersen Off – ci porterà a scoprire grazie alla voce e alla musica di Anna Merione e Andrea Massone, fiabe di paesi lontani.

Si prosegue domenica 26 giugno, alle ore 15:00 presso il Centro Giovani Casette Rosse (Via B. Primi, Sestri Levante) con In famiglia, pomeriggio di laboratori artistici pensato e aperto alle famiglie, non solo del quartiere.

Lunedì 27 giugno, infine, alle ore 21:00 presso la Sala Agave dell’ex Convento dell’Annunziata di Sestri Levante, appuntamento per l’incontro pubblico Parole senza confini con Duccio Facchini, direttore del mensile Altreconomia e Valentina Brinis, advocacy officer dell’Organizzazione Non Governativa Open Arms. Attraverso la testimonianza dei relatori, conosceremo e ci interrogheremo sui luoghi, le rotte, le esperienze di chi migra, spesso obbligatoriamente, cercando – anche nel nostro territorio – un luogo di pace.

Tutti gli eventi sono gratuiti.

*****

Il prossimo 14 giugno 2022 alle ore 9:30 presso la Basilica dei Fieschi (San Salvatore di Cogorno), alla presenza delle autorità e dei referenti dei partner coinvolti, si terrò la presentazione ufficiale del progetto I buoni frutti dell’agricoltura sociale, finanziato attraverso PSR 2014-20 Regione Liguria Misura 16.9 (attuazione DGR 465/2019).

Il progetto, realizzato grazie alla collaborazione tra Coldiretti Genova, Villaggio del Ragazzo, Biodistretto Val di Vara, ASL4, Comuni e aziende agricole del territorio, si configura come modello di sperimentazione nella gestione di percorsi di inclusione socio-lavorativa nel settore dell’agricoltura, percorsi dedicati alle le fasce più deboli della società.

Seguirà programma dettagliato dell’evento.

È gradita conferma di partecipazione all’indirizzo email stefania.calzetta@villaggio.org.