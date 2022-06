Cogorno: concorso nazionale, vince il coro dell'Istituto comprensivo - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno

Primo posto assoluto per il coro Fliscano dell’Istituto Comprensivo di Cogorno, vincitore della quarta edizione del concorso nazionale “Tra le note della fortuna”. La manifestazione si è svolta a Fano il 2 e il 3 giugno scorso. L’evento, organizzato dall’associazione “Tra le note”, ha visto gli allievi del comprensorio interpretare il brano dal titolo “Chiedimi che cosa ti piace”, inedito scritto dalla docente Patrizia Merciari con testi di Aldo Craparo. La vittoria della manifestazione, che garantirà di diritto la partecipazione alla rassegna canora del 2023 per gli alunni del Comprensivo, è l’epilogo migliore possibile di una serie di laboratori svolti durante l’anno scolastico che sta per concludersi.

“Tutti i bambini sono stati bravissimi – ha commentato la professoressa Francesca Vetrugno, dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo di Cogorno -. È stata una grande soddisfazione per tutti noi, soprattutto perché è stato abbastanza complicato organizzare il tutto per partecipare alla manifestazione e perché tutti, in particolare gli studenti, tenevano molto a vivere questa esperienza all’interno di un vero teatro, il Teatro della Fortuna di Fano, accompagnati nell’esibizione da musicisti professionisti. Oltre al significato del testo, scritto dalla professoressa Merciari, e alla sua interpretazione i bambini sono stati molto bravi anche ad usare il linguaggio dei segni e a fare una piccola ma significativa coreografia. Bello, dunque, aver portato così in alto il nome della nostra comunità di Cogorno in un concorso così prestigioso”.

Grande soddisfazione anche da parte dei tanti genitori che hanno accompagnato i ragazzi del coro e per gli studenti, che oltre alla partecipazione del prossimo anno, hanno vinto una borsa di studio di mille euro per continuare le attività musicali. A tutti loro il plauso dell’Amministrazione comunale: “Un grande orgoglio e un ringraziamento da parte di tutta la comunità di Cogorno – ha dichiarato il Sindaco di Cogorno, Gino Garibaldi -. Un risultato eccezionale frutto di un impegno e di un’ottima sinergia tra insegnanti, ragazzi e genitori. Bello vedere la loro soddisfazione, per un risultato da prendere come esempio: quando si lavora bene si ottengono sempre risultati prestigiosi”.