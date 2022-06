Chiavari: "Serve Consulta dello Sport per rimediare ai danni" - LevanteNews

Da Roberto Coppo, candidato consigliere nella lista di Giardini sindaco Comunicato Stampa

“A Chiavari serve la Consulta dello sport che rimedi ai danni dell’amministrazione uscente”, spiega Roberto Coppo, candidato consigliere comunale a Chiavari nella lista Giovanni Giardini Sindaco.

“Si tratta di un organo molto utile alla città e che permetterebbe di governare lo sport in maniera integrata – prosegue Coppo -. A Chiavari le società sportive sono un vero e proprio patrimonio e per questo vanno valorizzate”.

“In questi ultimi cinque anni abbiamo assistito a uno spettacolo indecoroso. Alcune associazioni sono finite ai margini, hanno avuto impegni e promesse vuote dal Comune, difficoltà e rallentamenti. Altre l’opposto. Lo sport è una risorsa che deve unire, non dividere”.

“Il mio impegno per la città è istituire la Consulta e creare un sistema integrato di gestione dello sport che possa, prima di tutto aiutare e valorizzare le società presenti in città, e in secondo luogo creare un volano di eventi e gare a tutti i livelli”.