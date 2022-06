Chiavari: "Scuole chiuse per anni a Sampierdicanne, tanti problemi" - LevanteNews

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria

“I primi di giugno, alle famiglie dei bambini che frequentano le elementari di Sampierdicanne è stato comunicato che la scuola resterà chiusa per qualche anno causa lavori. Gli alunni saranno dunque spostati all’Istituto Giannelli, che rimane nella circonvallazione di Chiavari, distante dunque non pochi chilometri dalla scuola originaria”.

Lo fa sapere il candidato sindaco del M5S per Chiavari Davide Grillo.

Che poi continua: “Allo stato attuale, i genitori dei piccoli non sanno come sarà organizzato il trasporto scolastico. Il Comune ha chiesto loro di registrarsi, intanto, per il servizio pulmino. Ma non si sa ancora se sarà gratuito o meno, e ricordiamo che in teoria costerebbe 250 euro a testa all’anno. Oltre a questo aspetto non da poco per l’economia famigliare, ci sarà, per chi porterà i figli a scuola, un grosso problema di traffico: la strada è unica e patisce quotidianamente già così, senza questo nuovo flusso, un ingorgo mattutino infernale. Il Comune ha fatto sapere che risolverà le criticità… mettendoci due vigili. E come eviteranno l’ingorgo, di grazia? Ai vigili, che dovranno metterci la faccia, va tutta la mia solidarietà!”.

“La domanda ora è: ma quando il Comune ha deliberato i lavori, aveva messo in conto i relativi problemi? Perché non ha ancora comunicato alle famiglie tutte le possibili alternative? I genitori a oggi non sanno come potranno portare i figli a scuola e quale dispendio questo comporterà. Parliamo di 100 alunni e al momento attuale sono iscritti al servizio di trasporto pubblico solamente una trentina di loro”.

“E tutti gli altri bambini come andranno a scuola? Non sarebbe il caso di pensare fin da subito a degli ingressi scaglionati per evitare di intasare la viabilità e di causare ai piccoli e alle famiglie un innegabile disagio?”, conclude Grillo.