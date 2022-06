Chiavari: la Lega "Vogliamo una città non più gregaria" - LevanteNews

Da Sandro Garibaldi (Commissario Provinciale Lega Tigullio) e

Davide Micheli (Commissario Lega Chiavari)

Il Tigullio si è candidato a capitale della cultura? Ottimo, ma il comune capofila era Chiavari? No, era Sestri Levante.

La nostra città doveva diventare provincia e siamo rimasti con un pugno di mosche in mano.

Negli anni abbiamo registrato una riduzione della popolazione residente a differenza di Rapallo che ha aumentato i propri abitanti diventando il comune più popoloso del Tigullio e ogni volta che Trenitalia rivede gli orari c’è sempre l’ipotesi di variazione delle fermate dei freccia o treni a lunga percorrenza a discapito della stazione di Chiavari, come avvenuto di recente.

Chiavari ha mantenuto l’onere del carcere sul proprio territorio ma ha dovuto rinunciare all’onore di avere un proprio tribunale grazie al Governo Monti. Ci auguriamo che questa situazione possa essere superata mediante la proposta di legge sulla revisione della geografia giudiziaria che sarà discussa in commissione giustizia della Camera dei deputati.

Se la città vuole essere protagonista del comprensorio del Tigullio e non solo gregaria ci deve essere una programmazione sulle opere importanti, non basta la manutenzione ordinaria e la programmazione deve essere condivisa con i comuni limitrofi.

Per cambiare basta votare la Lista capitanata dalla Lega al quale hanno aderito Forza Italia, Noi con l’Italia, Udc e la lista civica Chiavari sempre al centro di Sandro Garibaldi.

Una nuova stagione per Chiavari!