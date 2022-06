Giovanni Giardini, candidato sindaco a Chiavari, chiude la campagna elettorale domani mattina alle 10.30 in via Martiri della Liberazione. Con lui saranno Stefano Baleari per Fratelli d’Italia e Sandro Garibaldi per la Lega.

La campagna elettorale è apparsa in tono minore; colpa del covid che la ha colpito proprio in piena contesa.