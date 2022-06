Chiavari: domani Grillo chiude la campagna con Tiziana Beghin - LevanteNews

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria

“Domani, chiudo la mia campagna elettorale con i cittadini e in mezzo ai cittadini, senza palchi o eventi roboanti. È stato un percorso lungo, a tratti faticoso ma emozionante. I problemi di Chiavari li conosco da sempre e con tanti cittadini ho parlato a lungo e in più occasioni delle possibili soluzioni. Se le urne mi daranno il responso che auspico, mi impegnerò senza sosta per dare voce alle loro istanze. Per parlare ancora di Chiavari, domani come lista saremo tutto il giorno al banchetto M5S in piazza Mazzini e con noi, nel pomeriggio, ci sarà anche la capogruppo del 5 Stelle al Parlamento europeo Tiziana Beghin”.