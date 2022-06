Chiavari: depuratore, prossimo atto la gara europea di appalto - LevanteNews

La conferenza dei servizi ha dato l’ok all’impianto di depurazione di Chiavari, anche per evitare le pesanti sanzioni europee che gravano su Lavagna e Sestri Levante. Il consenso non è stato unanime dal momento che il tecnico del Comune di Chiavari e quello della Soprintendenza hanno posto richieste di ordine tecnico. Adesso potrà partire la gara europea di appalto e una volta decretato il vincitore (salvo ricorsi) si potranno iniziare i lavori, previsti ottimisticamente in quattro anni. I lavori verranno effettuati a lotti (per evitare la paralisi dell’area), il primo sarà la massicciata degradante verso il mare per una larghezza di quaranta metri. La presenza del depuratore non porrà ostacoli alla realizzazione di un eventuale polo scolastico nel rispetto della distanza dal camino che sarà inserito nella scogliera e non causerà odori come non li causano gli impianti di Recco, Santa Margherita e Rapallo. Non ci sarà il passaggio di tubature né lungo l’Entella né in via Parma in quanto i collettori interessati, già oggi convergono alla foce del Rupinaro e a Lavagna alla foce dell’Entella. Previsti 630 posti auto. Verrà creata una passeggiata sull’impianto alto otto metri, uno in più rispetto la diga del porto Riva di Rapallo.

Alla Città metropolitana fanno notare che Chiavari, dopo una prima decisione aveva chiesto di trasferire il progetto in altra area e che ora occorre “Correre come un treno”.