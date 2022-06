Chiavari: "Condotte acqua, in 5 anni oltre 45 cantieri attivi" - LevanteNews

Da Avanti Chiavari

“Oltre 45 cantieri in 5 anni per mettere in sicurezza i canali di deflusso delle acque cittadine. Dal quartiere di Caperana, al centro storico, dal lungomare a Sant’Andrea di Rovereto. Interventi che non si vedono ma di primaria importanza durante gli eventi meteo avversi” afferma il candidato sindaco Federico Messuti.

“La nostra amministrazione, a partire dall’autunno 2017, ha dato avvio ad una campagna di interventi fondamentali per rimuovere i depositi di materiale solidificato negli anni, per sistemare e ricostruire i condotti crollati. Un lavoro puntuale e costante portato avanti dal consigliere delegato Paolo Garibaldi. La maggior parte di queste operazioni sono state eseguite da Iren, grazie all’attivazione di una specifica convenzione seguita dal presidente del consiglio Antonio Segalerba, senza costi aggiuntivi per il Comune e per i cittadini. Pensate che solo in corso De Michiel sono stati rimossi circa 280 quintali di detriti, pari a 16 camion”.

“Abbiamo sempre messo al primo posto la sicurezza dei cittadini, investendo in prevenzione e in operazioni di riqualificazione. Continueremo su questa strada con la prosecuzione della pulizia dei condotti, degli scarichi delle tombinature e la realizzazione di un nuovo scolmatore nel centro storico per salvaguardare via Rivarola e via Martiri della Liberazione. Per una Chiavari sempre più sicura” conclude il candidato.