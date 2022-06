Camogli: trasbordo materiali al Castello, strada chiusa - LevanteNews

Strada provinciale Recco-Camogli chiusa, sia pure a singhiozzo, per consentire ad un elicottero il trasbordo di materiali da via Ruffini (posteggio davanti al cimitero) a Castel Dragone dove sono in corso lavori. La polizia urbana chiude il traffico veicolare e pedonale quando l’elicottero arriva in via Ruffini per prelevare materiale e depositare detriti. L’operazione si ripeterà nel pomeriggio a partire dalle 14.30.

Si poteva autorizzare l’elicottero a partire non da via Ruffini, ma dalla zona di Portofino Vetta come avviene normalmente. Ciò avrebbe evitato sia la chiusura della trafficata strada provinciale, sia l’impiego della Polizia urbana distratta dai normali compiti.

(foto Consuelo Pallavicini)