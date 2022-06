Calcio/Ufficiale, le strade di Ferruccio Bonvini e dell’Entella si separano - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

La Virtus Entella e Ferruccio Bonvini, tecnico dell’Under 17 hanno deciso consensualmente di non rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno.

“Voglio ringraziare mister Bonvini” – spiega il responsabile del settore giovanile Manuel Montali – “perché in questi sette anni in cui ha lavorato nel nostro vivaio ha sempre incarnato lo spirito Entella, permettendo a molti ragazzi come Lipani, Meazzi, Vianni e Villa (oggi tra i professionisti) di crescere e migliorare sotto il profilo tecnico, ma anche di formarsi dal punto di vista personale. Si dividono le nostre strade, ma resterà sempre la stima e l’apprezzamento di tutta la famiglia Entella nei confronti di un allenatore che ha contribuito al miglioramento del nostro movimento. Un grande in bocca al lupo per le prossime avventure professionali che lo attenderanno”.

“Dopo sette anni bellissimi e pieni di soddisfazioni il mio percorso nel settore giovanile dell’Entella è giunto al termine”, commenta Bonvini,”vorrei ringraziare la proprietà, il presidente Gozzi e sua moglie Sabina Croce, tutto lo staff dirigenziale in modo particolare Matteazzi e Montali con cui ho avuto sempre un confronto sia tecnico ma soprattutto umano. Un grazie di cuore a tutti i collaboratori che ho avuto nel mio staff, agli autisti con cui ho passato molto tempo, ma soprattutto a tutti i ragazzi che ho allenato, loro mi hanno insegnato tanto e fatto crescere sia come allenatore che come persona. Credo e spero di aver lasciato in loro un’impronta e avergli trasferito la mia passione per il calcio. Auguro all’Entella di tornare al più presto in Serie B e magari in Serie A”.