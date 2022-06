Amt: nuova App per prenotare i Servizi a Chiamata - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Amt

Agevolare la prenotazione e rendere ancora più fruibili i servizi a chiamata AMT, con un servizio online disponibile 24 ore su 24: è questo l’obiettivo della nuova APP AMT dedicata a Drinbus, Taxibus e Chiama il Bus.

La nuova applicazione “AMT Servizi a Chiamata” consente di prenotare in ogni momento tutti i servizi Drinbus e Taxibus. Di seguito li riportiamo nel dettaglio.

· Drinbus Bolzaneto/Morego/San Biagio/Trasta/Livellato/ Geo/Canonero

· Drinbus Quarto/Quinto/Nervi

· Drinbus Pegli/Multedo

· Drinbus Valbisagno (serale)

· Taxibus i05 Pallavicini – Rebucchi

· Taxibus i07 via Brin – via Buonarroti

· Taxibus i12 piazza Verdi- via Piaggio

· Taxibus i15 Sant’Eusebio – Costa di Sant’Eusebio

· Taxibus i16 San Desiderio – Premanico

· Taxibus i18 piazza Don Canepa – via Monte Fasce – via Lanfranco

· Taxibus i28 Pittaluga – Nora Massa

· Taxibus i30 piazza Grosso – cimitero San Desiderio

La APP, inoltre, consente di prenotare il servizio Chiama il Bus in Val Graveglia; prossimamente anche gli altri servizi a chiamata attivi sul territorio provinciale potranno essere prenotati tramite APP.

Il trasporto a chiamata è una modalità di fruizione del TPL flessibile e funzionale, proprio perché fornisce un servizio organizzato sulle specifiche esigenze di spostamento di ogni cliente.

Nel futuro saranno sviluppate ulteriori soluzioni di trasporto a chiamata e la APP diventerà sempre di più lo strumento principale per accedere con semplicità a questi servizi.

La nuova APP si può scaricare da Google Play per il sistema operativo Android e su APP Store per iOS. I clienti già registrati al servizio Drinbus e Taxibus possono accedere inserendo il loro codice cliente; una volta inserito il proprio codice, il cliente riceve le indicazioni per la creazione della password.

I nuovi clienti dei servizi a chiamata devono, invece, prima registrarsi per poter effettuare le prenotazioni.

Con la APP è possibile prenotare una o più corse, specificando le proprie esigenze di viaggio, come il servizio e la zona di interesse, la fermata di salita e discesa e l’orario desiderato. Le fermate possono essere scelte da una lista o selezionate direttamente sulla mappa. Si possono prenotare più posti per persone che viaggiano insieme. Per i servizi Drinbus e Taxibus la APP invia, via SMS o mail, un riepilogo delle prenotazioni effettuate dal cliente. Sul servizio Chiama il Bus si può indicare la necessità di viaggiare con la carrozzella per persone con disabilità.

Oltre alla APP, resta sempre attiva la modalità di prenotazione telefonica:

· per Drinbus e Taxibus chiamando il numero verde 800 085 302, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle 23.30 (escluso i festivi);

· per Chiama il Bus Val Graveglia tramite il numero 800 499 999, disponibile dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 con 24 ore di anticipo.