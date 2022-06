Zoagli: "Cinque mesi privi di fermata bus, senza far nulla per ripristinarla" - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, capogruppo consigliare

Martedi 31 maggio alle ore 10,00 si è svolta una riunione dal distributore di benzina a Zoagli, dove è sempre soppressa la fermata Bus Amt lato Rapallo (la domanda per la riunione è stata effettuata solo ai primi di maggio), la cosa curiosa che emerge è che il Comune di Zoagli in questi cinque mesi non ha praticamente fatto niente, lasciando nel disagio più assoluto i fruitori dei bus Ant, tra cui tanti anziani costretti a fare circa 500 metri a piedi e con borse della spesa. Sono presenti alla riunione; due Funzionari Anas, due Amt, il comandante della Polizia Municipale e i Consiglieri Paola Faravelli e Gian Giacomo Solari.ù

Dalla descrizione dell’Ingegnere Anas emerge che: quando è stata segnata la fermata nella corsia lato Rapallo, doveva essere preventivamente richiesta autorizzazione all’Anas in quanto proprietaria della strada, non essendo stata autorizzata l’Anas l’ha tolta, dichiarando per iscritto che poteva essere ripristinata se si tornava a come era originariamente. Di conseguenza la procedura che il Comune doveva attuare da subito (primi di gennaio), ritornare alla segnaletica originaria, e se c’erano altre idee come sembra uno spostamento di circa 100 metri presentare il progetto all’Anas e se autorizzato effettuarlo, in questo caso non si creava il disagio per cinque mesi, per adesso nonostante lo scrivente sensibilizzato dal disagio dei cittadini almeno una volta alla settimana facevo pressioni al comandante della polizia comunale. Spero vivamente che dopo questa riunione ci sia un ripensamento su quanto fatto senza autorizzazione Anas e si ritorni al più presto alla segnaletica originaria per il sollievo della cittadinanza.

A fronte di questo disagio di cinque mesi per ora e anche per il disagio degli abitanti di Via Canevelli e vie limitrofe, in data 4 giugno è stata protocollata una nostra mozione al Presidente del Consiglio Comunale, per essere rivista dal Sindaco la delega al trasporto pubblico alla Consigliera Paola Faravelli.