Da Claudio G. Pompei consigliere comunale e capogruppo “Camogli nel Cuore” riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interpellanza protocollata in Comune

Interpellanza

Con la presente sono a domandarvi se ritenete opportuno intervenire in via Chiesa di Bana, nel tratto di strada per arrivare all’isola ecologica, effettuando pulizia e taglio erba lungo i lati, prevedere il posizionamento di 2 specchi negli altrettanto punti pericolosi e prevedere ampi interventi di asfaltatura.