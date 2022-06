RASSEGNA STAMPA: Caro gasolio, il prezzo del pesce lievita - LevanteNews

Oggi, mercoledì 8 giugno, auguri a Medardo. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Il giuramento è l’arma dei tristi”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Pesca: il caro benzina pesa sul mercato del pesce; prodotti importati e il prezzo lievita.

Casarza Ligure: Thor, cane nemico della plastica fa la differenziata e raccoglie bottiglie in strada. Lavagna: progetto Back to sport con scuola e Comune. Chiavari: “Terrorismo, un arresto anche in città”; “Fermato in Francia era tornato in Riviera”. Elezioni Chiavari: “Anche i big della politica in campo per i candidati sindaco”; “Piste ciclabili, botta e risposta tra Grillo e Messuti”; “Garibaldi e le barriere”; “Bettoli, Gestione rifiuti da ripensare”. Chiavari: Premio Grazia Criscione, ecco le poesie più belle.

Rapallo: il sindaco incontra i no-tunnel; osservazioni da fare assieme. Rapallo: alla Giustiniani open day per chiudere l’anno. Rapallo: boom a San Michele del nuovo spazio creato per i ragazzi. Portofino: caso ascensori, via ai rilievi.

Camogli: indagine sul silo, chiesto il dissequestro. Recco: stazione pulita, ma i servizi latitano. Recco: la città, la memoria, il teatro, Argonauti pronto al debutto. Recco: tariffe Tari, agevolazioni approvate in Consiglio.

San Colombano: Columbans’s Day nel Tigullio il 10 luglio, via alle iniziative.