"Pieve nel cuore": in piazza per festeggiare la fine della Campagna Elettorale - LevanteNews

Da Carla Scarsi

Dalle 18 alle 19 attività di arte e gioco per i bambini Dalle 19 alle 20.30 rinfresco e musica dal vivo

Alle 20.30 discorso conclusivo della capolista Paola Negro e breve presentazione dei Candidati e del Programma

“Aspettiamo la popolazione di Pieve in piazza, – dice la capolista Paola Negro, architetto – per conoscerci ancora meglio in attesa del voto di domenica. Siamo molto rammaricati del fatto che non sia stata raccolta la nostra offerta di organizzare un faccia a faccia con l’altro candidato Sindaco, Enrico Montobbio, perché non avevamo assolutamente in mente “una gara tra sindaci”. Anzi! Avevamo pensato a un momento per chiarire i dubbi che ci sono all’interno del Paese, ci troviamo in un momento in cui viene detto tutto e il contrario di tutto… Ritenevamo quindi giusto che gli elettori e le elettrici potessero confrontare direttamente i diversi approcci. Anche perché su certe cose non si può avere un’opinione, ma occorrono dati certi. Comunque indipendentemente da questo evento mancato, la lista Pieve nel Cuore va avanti. Abbiamo un programma in cui crediamo molto! Nella festa di giovedì 9 giugno abbiamo organizzato dei laboratori per bambini alle 18 insieme ad una cittadina pievese, Anita Chieppa, scrittrice di libri per l’infanzia. Dalle 7 alle 8.30 ci sarà un rinfresco con musica dal vivo, e infine alle 8.30 una piccola presentazione dei vari componenti della lista e una rinfrescata a tutto il programma”.