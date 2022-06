Pieve: lunedì lavori di asfaltatura sulla S.P. 29 - LevanteNews

Dal Corpo Polizia Locale Unione dei Comuni del Golfo Paradiso

Si informa la cittadinanza che LUNEDI’ 13 GIUGNO 2022 avranno inizio i lavori di rifacimento del manto stradale della S.P. 29 “di Pieve Alta” – via Roma.

I lavori sono stati suddivisi in quattro tratti:

1° tratto: da Piazza S. Michele a L.go Geom. Rosa;

2° tratto: da Geom. Rosa a Scuole Elementari;

3° tratto: da Scuole elementari a Civ. 86;

4° tratto: da civ. 86 a intersezione Aurelia;

Nelle zone di volta in volta interessate dai lavori sarà vietata la sosta a tutti i veicoli e il transito sarà regolamentato a senso unico alternato regolato da movieri.

Nel periodo di chiusura del 1° tratto di strada sarà possibile sostare, salvo diversa indicazione in caso di svolgimento di manifestazioni, in P.zza S. Michele, nella zona pedonale antistante la S.O.C.M.S..

Qualora, per esigenze tecniche, non fosse possibile garantire il transito dei veicoli privati in sicurezza, l’Impresa potrà chiudere la strada con tempi di attesa massima di 15 minuti;

Sarà comunque garantito, in ogni momento, il transito di eventuali mezzi di soccorso e dei mezzi del servizio pubblico di linea.

L’orario dei lavori è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00;

Dalle 18,00 alle 08,00 del giorno successivo sarà possibile la sosta anche nella zona interessata dai lavori.

Le lavorazioni si protrarranno per circa due settimane;

Per motivi tecnici non è possibile il rifacimento della segnaletica orizzontale appena ultimata l’asfaltatura, che verrà eseguita quindi non appena possibile. Si raccomanda, durante tale periodo, di lasciare i veicoli in sosta in modo da non creare pericolo o intralcio alla circolazione.

Si confida nella collaborazione di tutta la cittadinanza affinché i lavori possano essere eseguiti nel modo migliore e nei tempi più stretti possibili.