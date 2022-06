Pallavolo/ Festa di fine stagione dell'Amis Admo - LevanteNews

Da Cristiano Magri Amis Admo Volley

Lunedì pomeriggio nella splendida cornice del Parco Tigullio si e’ svolta la Festa di Fine Stagione delle Scuole Federale di Pallavolo Amis-Admo. Presenti tutti gli atleti dai più piccini del White S3 alle prime squadre. Un pomeriggio di gioco, festa e premiazioni. Oltre ai dirigenti della società sono intervenuti i rappresentanti della Federazione nella figura del Presidente Franco Bocchia e Massimo Guelfi e, gradito ospite, il Presidente del Volley Sestri Levante Giacomo Roatta fautore ormai da qualche anno di una proficua collaborazione con la nostra società.

Il presidente federale Franco Bocchia ha premiato le formazioni che hanno conquistato i titoli territoriali di categoria: Under 13 Maschile 3×3, Under 13 Femminile e Under 17 Maschile. Premio speciale a Chiara Rossi, storica giocatrice e allenatrice Amis-Admo premiata da Renzo Dalmaso e Bruna Pendola. Menzione d’onore al nostro segnapunti ufficiale Roberto Prabad Canepa indispensabile figura e colonna portante di tutta l’attività.

Nel corso della manifestazione sono stati premiati tutti gli atleti che hanno potuto raccogliere l’applauso dei molti spettatori presenti. Foto di gruppo come ormai da tradizione e saluti finali. Gli allenamenti per quasi tutte le squadre termineranno in questa settimana: andranno avanti ancora le formazioni impegnate nelle finali regionali di categoria in programma il fine settimana del 18/19 giugno a Genova.

La stagione volge al termine: ancora da disputare una gara di terza divisione femminile (venerdì 10 ore 18.30 Santa Margherita) e le Finali Territoriali Under 12 che si svolgeranno a Lavagna (Via Dante) domenica pomeriggio; a contendersi il titolo Vbc Amis, Futura Ceparana, Pro Recco e Pallavolo Spezia.

La stagione si chiuderà ufficialmente con le Finali Regionali Under 13 Femminili dove le nostre ragazze proveranno a ben figurare dopo un brillante campionato coronato con il titolo territoriale.

Anche i terribili maschietti dell’Under 13 3×3 saranno protagonisti contendendosi il titolo regionale con Colombo Genova, Toirano, Sanremo, CUS Genova e Rapallo.

Oltre 20 le formazioni iscritte tra campionati nazionali, regionali e territoriali.

Molti successi prestigiosi, qualche sconfitta e tanta tantissima attività. Quasi 300 le gare ufficiali disputate. Dopo un paio di anni segnati dal Covid i ragazzi sono tornati ad una semi-normalità mettendo in campo molto entusiasmo e tantissima allegria. Il futuro non potrà essere che roseo per tutto il nostro movimento.