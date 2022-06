Pallanuoto M/ Bogliaco espugna Firenze e vola in finale - LevanteNews

Il 10-7 imposto a domicilio ai gigliati è il frutto di una prova corale attenta e ricca di pazienza da parte degli uomini di Magalotti, bravi a non farsi mai prendere dalla frenesia nei momenti topici della sfida e altrettanto abili nello sfiancare un avversario tenace e caparbio, in grado di restare in scia ai biancazzurri per oltre metà gara.

Il copione di quanto visto alla Nannini è in buona sostanza una fotocopia di quello già ammirato alla Vassallo quattro giorni fa. Bogliasco fa la partita provando a scappare, Florentia lo insegue riuscendo in un paio di circostanze anche a mettere la testa avanti. Alla lunga però la costanza di Guidaldi e compagni ha la meglio, consentendo ai liguri di strappare il pass per l’atto conclusivo della loro comunque fantastica stagione.

CRONACA – Pronti, via e Bogliasco prova subito a mettere la disputa in discesa con il doppio vantaggio griffato Tabbiani-Percoco. Tentativo vanificato dal break fiorentino che a cavallo della prima sirena manda avanti i gigliati. Ma la gara, come detto, è un’altalena di emozioni e soprattutto di gol. A ribaltare nuovamente il punteggio ci pensa Ale Brambilla con una doppietta che diventa tris dopo il momentaneo 4-4 toscano e al quale fa seguito lo squillo in superiorità di Broggi Mazzetti. Florentia riesce ancora a riequilibrare l’incontro siglando due reti tra la fine del secondo e l’inizio del terzo ma la sua resistenza, questa volta, è destinata ad avere vita breve. Il nuovo vantaggio biancazzurro viene firmato da Gavazzi e consolidato da una difesa che a quel punto si chiude in maniera quasi del tutto ermetica. I toscani non trovano più spazi per colpire e quelle poche volte che ci riescono ci pensa Prian a spegnerne le speranze. A otto minuti dalla sirena lunga tuttavia è appena uno il gol che separa le due contendenti. Bogliasco sembra comunque controllare le sfuriate avversarie ma per garantire maggiore tranquillità occorrono le reti di Francesco Brambilla e di Tabbiani. Ma è il quarto squillo personale di Alessandro Brambilla a stroncare definitivamente le velleità gigliate, rendendo utile solo per le statistiche l’ultima rete dell’incontro, quella messa a segnare dall’olandese di Firenze Tim De Mey.

Sulla strada verso la Serie A1 Bogliasco dovrà ora superare un ultimo scoglio, rappresentato dalla Roma Vis Nova. Una sfida da giocarsi ancora una volta alla meglio delle tre gare ma con lo svantaggio di poterne disputare in casa soltanto una, la seconda, in programma alla Vassallo mercoledì 22. Prima però ci sarà da far visita ai capitolini quattro giorni prima, sabato 18.

“Abbiamo disputato una partita da squadra matura – commenta con evidente e comprensibile soddisfazione Daniele Magalotti a fine gara – abbiamo buttato via pochissimi palloni e cercato sempre di fare la scelta migliore. Per noi era importante chiudere la serie di semifinale già in gara due per evitare i rischi della ‘bella’ e recuperare un po’ di energia fisiche e mentali e ci siamo riusciti senza patire troppo. Segno che siamo arrivati bene al momento tipico della stagione. Abbiamo dimostrato di essere pronti per quel momento per il quale abbiamo lavorato per un anno intero. E ora possiamo concentrarci finalmente solo su quello”.

TABELLINO:

R.N. FLORENTIA-BOGLIASCO 1951 7-10

Parziali: 2-2 3-4 1-1 1-3

R.N. FLORENTIA: M. Cicali, G. Chemeri, A. Carnesecchi 1, N. Benvenuti 1, T. De Mey 1, S. Sordini 1, T. Turchini 1, P. Partescano, P. Chellini, D. Borghigiani, M. Astarita 2, A. Di Fulvio, A. Sammarco. All. Minetti

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco 1, A. Brambilla Di Civesio 4, F. Gavazzi 1, A. Bottaro, G. Guidaldi, T. Tabbiani 2, F. Brambilla Di Civesio 1, G. Boero, A. Bonomo, D. Puccio, D. Broggi Mazzetti 1, A. Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Rotondano e D’Antoni.