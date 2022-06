Monterosso: volontari puliscono il promontorio di Punta Corone - LevanteNews

Da segreteria sindaco comune di Monterosso

Ringraziamo tutti i volontari che si sono impegnati nell’organizzazione con i propri mezzi agricoli e nell’attività di pulizia del promontorio di Punta Corone, rendendo fruibili il sito e il percorso che porta ad esso.

Hanno partecipato alle operazioni di pulizia e manutenzione Arrigo Motto, Marco Bernardi, Cavallo Silvano, Sassarini Giancarlo e Marco Busco. Il gruppo di selettori ha dimostrato così di non impegnarsi solo nella selezione dei cinghiali, ma di fornire un valido servizio alla comunità. Un bell’esempio di senso civico e amore per il territorio in cui si vive.

Il Promontorio di Punta Corone è stato riaperto al pubblico e restituito alla comunità nel 2020. Luogo di particolare bellezza e di alto valore naturalistico, paesaggistico e culturale anche quest’estate ospiterà degustazioni e musica a cura della Pro Loco Monterosso.