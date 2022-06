Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-‘Santa’-Sori: i film in riviera - LevanteNews

La programmazione nei cinema del Levante BURGO Moneglia (Piazza Caduti; telefono 333 1636228) Da giovedì 9 a sabato 11

1° film Jurassic World il dominio: ore 19.00 unico spettacolo

2° film Nostalgia: ore 21.45 unico spettacolo

***

domenica 12

ore 19.00 Jurassic Worl

ore 21,45 Ennio

***

lunedì 13: ore 19.00 e 21.45

Ennio

***

martedì 14 e mercoledì 15 ore 19.00 e 21.45

Assassinio sull’Orient Expres

***

giovedì 16 e venerdì 17 ore 19.00 e 21.45

House of Guggi

**********

ARISTON SESTRI LEVANTE (Via Fico 12, tel. 0185 41505) Dal 9 al 14 giugno mercoledì 8 e lunedì 13 chiuso Jurassic World – il dominio giovedì 9 ore 21.15 venerdì, sabato e domenica ore 17.15; 21.15 martedì 14 ore 21.15 *** mercoledì 15 in uscita nazionale Lightyear – la vera storia di Buzz ore 17.15-21.00 *** Il giorno più bello giovedì ore 21.30 venerdì, sabato ore 17.30 domenica ore 21.30 *** martedì 14 ore 21.30 Top Gun Maverick venerdì e sabato ore 21.30 domenica ore 17.30

**********

MIGNON Chiavari (Via Martiri liberazione 1231; telefono 0185 309694)

martedì 7 e mercoledì 8 giugno

Rassegna:”La grande arte al cinema”

Il mio Rembrandt

ore 15.30 – 17.30 – 21.00

Il film si pone l’obiettivo di mostrare cosa rende il lavoro del pittore olandese tanto speciale e perché le sue opere tocchino le persone tanto profondamente.

“C’è qualcosa di curioso in Rembrandt; – spiega il regista – è come se il suo lavoro avesse una veridicità, un’emotività e un’empatia così straordinarie che chiunque guardi un suo dipinto vada alla ricerca di se stesso. Questo è ciò che ha reso Rembrandt così speciale anche per i cittadini della Amsterdam del XVII secolo che facevano la fila per farsi ritrarre da lui: Rembrandt ha guardato sotto la superficie e ha mostrato chi fossero veramente le persone che disegnava. Non lusingava i suoi committenti, pur avendo un occhio per la vanità e la raffinatezza dell’ambiente sociale che dipingeva. E ha applicato questo metodo senza pietà anche a se stesso. I suoi autoritratti, specialmente quelli tardi, sono esplorazioni incredibilmente oneste del tributo psicologico che paghiamo nel corso delle nostre vite. Nei suoi ultimi ritratti, Rembrandt pare rassegnato. “Accettami come sono”, sembra voler dire. Il suo modo di dipingere ti fa capire che la vita non è perfetta e che ognuno ha i suoi difetti e questo è ciò che ci rende umani. È così che, dal XVII secolo, Rembrandt alza uno specchio per noi contemporanei, uno specchio che stuzzica e solletica. Come ha giustamente messo Taco Dibbits: Rembrandt è un omaggio all’umanità”

giovedì 9 giugno riposo

venerdì 10 e sabato 11 giugno

Jurassic World – il dominio ore 16.00

Esterno notte – seconda parte ore 20.45

La maestria di Bellocchio e dei suoi cosceneggiatori (Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino) sta nel raccontare con impeto sanguigno e indignazione, nel giustapporre momenti e immagini (il montaggio impeccabile è di Francesca Calvelli), nell’evocare fantasmi, nel trovare gli accompagnamenti musicali giusti (compresa un’Internazionale “wagneriana”), nell’intessere immagini di archivio e frammenti di TG che ci ricordano lo stupore annichilito con cui tutti abbiamo seguito la vicenda.

“Restituite alla libertà, alla famiglia, alla vita civile Aldo Moro”, dice Paolo VI, e quello che fa Marco Bellocchio è restituire al pubblico italiano, attraverso la sua rielaborazione artistica e creativa, una pagina della nostra Storia nella sua stratificata complessità, ricordandoci la cieca obbedienza di tanti: al potere, alla rivoluzione, agli “amici americani”, alla Chiesa e a quella prudenza che “è la prima delle virtù cardinali”.

Lo scollinamento progressivo di Aldo Moro verso il suo destino segnato è raccontato come la discesa in un imbuto, come Alfredino Rampi nel pozzo artesiano, circondato da sedicenti “salvatori” cui Moro faceva “più paura da vivo che da morto”. Il registro con cui Bellocchio ripercorre questa “storia ignobile” da par suo si muove fra il grottesco e il ridicolo, fra l’impasse istituzionale e il delirio ideologico delle BR. Un mondo che “si ci fosse luce sarebbe bellissimo”, ma che invece è l’esterno notte della nostra coscienza.

***

da domenica 12 a mercoledì 15 giugno

Esterno notte – seconda parte ore 16.00

Jurassic World – il dominio ore 21.00

giovedì 16 giugno riposo