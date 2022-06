Chiavari: "Mignon, unica sala e cinema d'essai" - LevanteNews

Glielo chiediamo e se lo chiede Massimo Colombi, titolare del Cinema Magnon di via Martiri della Liberazione – unica sala cinematografica rimasta aperta a Chiavari. Oggi è il terzo giorno di proiezione per il “Il mio Reambrandt”, terzo e ultimo titolo della rassegna speciale “La grande arte al cinema”, dopo “Leonardo” e “Tutankhamon”, che la Nexo Digital realizza ogni anno, da settembre a Natale e da gennaio ai primi di giugno.

“Sono rassegne che ospitiamo come sale di cinema d’essai”, ci dice Colombi, riferendosi ad un termine utilizzato in Italia per riferirsi a tutte quelle sale cinematografiche le cui scelte di cartellone si basano sulla qualità artistica del film. Il nome “cinema d’essai” deriva dalla qualifica di “Cinéma d’art et d’essai”(letteralmente “Cinema d’arte e di prova”) che in Francia, fin dagli anni ’40, venne attribuita a quelle sale cinematografiche che proiettavano film non commerciali, di derivazione d’avanguardia e rivolti ad un pubblico colto. Vale a dire per appassionati di film d’autore o titoli classici reastaurati mai passati di moda, che, anzi, hanno ancora molto da dire. E proprio ai classici restaurati è dedicata la locandina posta a fianco a quella sull’arte al cinema: “Fino all’ultimo respiro” “Il servo” , “Italia K2” sono alcuni dei titoli che troviamo rivolti, sembra un gioco di parole, a spettatori ritrovati. E chissà se li ritroveremo quest’estate, nelle calura di città non più deserte di luglio e agosto. “Non ci ho ancora pensato, ci saranno sicuramente film della passata stagione di grande richiamo come “Belfast” o “Ennio”, qualche titolo che riproporrò tra quelli di meno successo all’uscita ma che a me sono piaciuti e poi, sì, indubbiamente, loro i classici d’essai. Magari la versione resturata di “Lo chiamavano trinità”, anche se lo danno ogni mese in televisione. Sì, è dura, pensare che Rembrandt è uscito in 126 sale italiane e ha fatto zero ingressi in ben 50: oggi sono entrate in tre persone. Ma noi continuiamo”. Ostinatamente, col cinema di arte e cultura!