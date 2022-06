Chiavari: "Vinto il covid e le elezioni ecco cosa farò" - LevanteNews

Da Giovanni Giardini candidato Sindaco a Chiavari

Da pochi giorni, finalmente ,sono tornato operativo, dopo quasi due settimane di Covid.

La mia assenza è stata egregiamente sostituita dalle otto donne e dagli otto uomini che formano la mia lista civica e anche da tutti i candidati consiglieri dei partiti che mi sostengono.

Di seguito elenco alcuni punti del mio programma di breve attuazione, riportandoli nuovamente a conoscenza dei cittadini.

– La Polizia Municipale, dovrà essere riorganizzata, insieme al Comandante della stessa, si valuteranno i punti critici, i vuoti in città. Il tutto promuovendo azioni di sensibilizzazione e rispetto del decoro urbano da parte di tutti i cittadini e ospiti, animali e padroni.

I vigili non devono servire solamente per fare multe e fare solo cassa, dovranno essere un apporto più consistente e soprattutto un aiuto al cittadino per aumentare il senso civico

L’esempio emblematico è l’odiosa spaziatrice che va ormai superata, sostituendola con un mezzo con sistema di aspirazione dei rifiuti senza spostare le auto.

– Bisogna procedere con urgenza, con l’aiuto degli Enti sovraordinati, alla messa in sicurezza del Fiume Entella e al completamento delle opere di ripristino degli argini del Rupinaro, nessuna spesa a carico dei frontisti, da anni mi batto per questa evenienza. e per la realizzazione dello scolmatore.

– Noi siamo favorevoli alle piste ciclabili quando queste vengono fatte con più senso e lungimiranza.

L’Amministrazione uscente ha usato un metodo autonomo, senza nessun piano del traffico.

Bisogna attuarlo in tempi brevi, bisogna studiare i flussi della città, consentire una riorganizzazione precisa e puntuale.

Il sottopasso di C.so Millo è un esempio eclatante, che probabilmente dovremmo vedere anche nel sottopasso di C.so Garibaldi a collegarsi con c.so Assarotti che non sarà da meno, con una sola corsia di marcia, riduzione delle aiuole a contenere se sarà possibile le attuali essenze arboree.

Le piste ciclabili,quelle realizzate dall’attuale Maggioranza, non sono grandi opere, ma un pessimo lavoro.

Cosa farò inoltre?

Palazzo Ferden, in piena trasparenza, con modalità urbanistiche, applicate regolarmente, avrà il futuro che merita.

Ex Area Italgas ha bisogno di parcheggi e verde pubblico attrezzato, lo scopo è di arrivare a questo obbiettivo, ogni mezzo verrà messo in campo per raggiungere questo fine.

Altro nodo è rappresentato dall’Area Rissauto di Via Bontà che ha bisogno di servizi ed aree di pubblica utilità.

Pare che, in questi giorni la proprietà abbia richiesto il via al progetto, comprensivo di monetizzazione.

Ciò vuol dire un edificio di 7 (sette piani)

Premesso che la richiesta è lecita, suffragata dalla volontà dell’attuale amministrazione.

Mi opporro’ a questa impostazione, nei centri urbani “la monetizzazione” è da escludere e bocciare categoricamente

Ai tempi è stata solo una scelta politica e la politica non può, a mio avviso, giocare a monopoli, l’ ho sempre sostenuto dai banchi dell’opposizione.

Infine, passo ad un argomento che sta a cuore e deve creare maggiori opportunità ai nostri amici a quattro zampe e ai loro padroni

Istituire il progetto “Affido Fido” per favorire l’affidamento degli animali di proprietà di persone ricoverate o decedute, garantendo loro il miglior futuro che meritano.

Realizzare, in accordo con l’Asl 4, un “memory park” , un cimitero dedicato agli animali di compagnia, e realizzare nuove aree per i migliori amici dell’uomo ed il miglioramento di quelle già esistenti, troppo spesso purtroppo abbandonate al loro destino, con poco decoro e mancate manutenzioni, prevedendo zone ombreggiate e fornitura di acqua corrente.