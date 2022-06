Chiavari: "Sottopasso corso Millo, pendenza fino al 13%" - LevanteNews

Da Davide Grillo, candidato sindaco in Chiavari

Oggi mi sono preso la briga di andare a verificare i lavori che si stanno facendo nel sottopassaggio di Corso Millo.

Il 26 maggio Avanti Chiavari scriveva sulla sua pagina social:”Nonni e bambini potranno andare al mare senza correre pericoli, potranno affrontare una morbida discesa dedicata e separata rispetto a quella dei pedoni”. Non so quale sia il concetto di morbida per il candidato Messuti ma secondo le linee guida delle piste ciclabili il 6% di pendenza già induce la maggior parte delle persone a scendere dalla bici e spingere, volete sapere di quanto sarà la pendenza lato monte? Circa del 13%, mentre lato mare del 7%, quindi la maggior parte degli usufruitori dovrà scendere dalla bici e spingere in salita sotto il sole.

Io sono fra i candidati citati dal collega che vorrebbero una città a misura d’uomo ed accogliente ma in questo caso potremmo accogliere professionisti del ciclismo e non famiglie che vanno al mare.

Le ciclabili devono essere fruibili e non creare problemi, altrimenti non vengono utilizzate e si spendono soldi, tanti, inutilmente.