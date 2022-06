Chiavari: "Silvia Garibaldi propone navetta gratuita per le frazioni" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Silvia Garibaldi, candidato sindaco in Chiavari

La linea urbana gratuita 902 (conosciuta come linea C), che percorre la costa e la zona attigua al centro di Chiavari, è sicuramente utile e utilizzata e intendiamo rinnovare l’accordo con AMT in scadenza verso fine anno. Il grosso limite di questo servizio, però, è quello di escludere totalmente le zone più periferiche della città, ovvero quelle più bisognose di collegamenti con il capoluogo.

Per questo proponiamo di raddoppiare il servizio, aggiungendo una seconda navetta che possa raggiungere i quartieri di Caperana e Sanpierdicanne.

Una linea bis cittadina giornaliera che parta dal Campo Sportivo Daneri di Caperana, percorra Via Parma, Via Piacenza, Piazza Cavour, Piazza Roma, Corso de Michiel, Stazione, Via Millo, Via Santa Chiara, Via S.Pier di Canne, Via S. Rufino fino a Rostio per poi tornare al capolinea (Daneri), seguendo analogo percorso, sfruttando le fermate già esistenti sulla tratta.

“Si tratta di un progetto economicamente sostenibile che permette di collegare meglio i quartieri più esterni al centro e tra loro” – spiega Silvia Garibaldi – “vogliamo offrire un servizio gratuito ed efficiente, un’alternativa al mezzo privato utile anche a decongestionare il traffico su arterie estremamente trafficate come Via Parma. Pensiamo ad esempio ai lavoratori di Hi-lex e anche ai pendolari che devono andare in stazione”.