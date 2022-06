Chiavari: "Riqualificazione totale di via Paganini, da oggi i lavori" - LevanteNews

Da Avanti Chiavari

“Oggi sono iniziati i lavori di asfaltatura di via Privata Paganini. La nostra amministrazione, con delibera di consiglio comunale n. 43 del 24 luglio 2019, ha dichiarato l’uso pubblico per tutta la larghezza della strada anche per impedire la privatizzazione dei parcheggi lungo la via, bloccando definitivamente il progetto presentato con la precedente amministrazione. La deliberà è stata impugnata dalla proprietaria della strada al Tar e il procedimento è in corso. In ogni caso abbiamo dato avvio a progetti per il rifacimento delle reti sotterrane, acqua, luce, gas. In questa prima fase è stata rinnovata tutta la linea del gas, risalente agli anni sessanta, ed è in corso l’asfaltatura della via. Il secondo lotto di interventi prevede il rifacimento dell’illuminazione pubblica, la sistemazione dei marciapiedi e della rete delle acque.

Dopo oltre 25 anni siamo riusciti a dare una risposta concreta ad un problema molto sentito dai cittadini, che nessuno prima di noi aveva saputo fornire” affermano il candidato sindaco Federico Messuti e il candidato consigliere Antonio Segalerba.