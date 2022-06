Chiavari: "La ricetta per fare una città a misura di tutti" - LevanteNews

Dal Movimento Cinque Stelle Liguria

“Come si vive a Chiavari? Quartiere per quartiere, i cittadini si sentono parte integrante di un tutto o c’è chi ha esigenze inevase? La sicurezza è garantita? E il decoro? E ancora, i cittadini fragili sono accuditi e assistiti? Come M5S, nel nostro programma abbiamo inserito tutto ciò di cui la nostra città avrebbe bisogno. Strumenti, come ad esempio il maggiordomo di quartiere, ampiamente pubblicizzato a Genova ma poi mai attualizzato a Chiavari. Non se ne capisce il motivo. Quando un’idea è buona, basta copiarla. Questo a riprova che il MoVimento 5 Stelle non si arrocca sui “no” per partito preso come fa invece certa politica che guarda solo al proprio tornaconto elettorale”.

Lo dichiara il candidato sindaco del M5S per Chiavari Davide Grillo.

“Per la sicurezza, vorremmo che Chiavari si dotasse del vigile di quartiere: tutti devono potersi sentire al sicuro e vivere la propria città senza timore alcuno. Vitale, per la sicurezza, è anche la banda larga, che consentirebbe l’installazione delle telecamere di sicurezza. Vivere la propria città e goderne appieno le bellezze e le opportunità di svago presuppone anche offrire a tutti, turisti compresi, un trasporto pubblico locale flessibile: vanno rivisti, a nostro parere, gli orari per garantire a più persone possibili la possibilità di rientrare a casa senza dover necessariamente utilizzare un mezzo privato”.

“Il biglietto da visita di una città sono certamente il decoro e le attenzioni che si introducono per il patrimonio edilizio. Penso ad esempio alle case popolari chiavaresi, molte delle quali hanno bisogno di ristrutturazioni mirate. Importante, poi, la pulizia, per la quale come M5S proponiamo incentivi e detrazioni per chi aiuta a mantenere puliti non solo i quartieri ma anche i boschi e i sentieri limitrofi”.

“Entrando nello specifico dei singoli quartieri, per Chiavari proponiamo maggior attenzioni per le fasce della terza età, per le quali in alcuni quartieri si fa pressante la necessità di un presidio infermieristico. E per l’infanzia: a Sant’Andrea di Rovereto, ad esempio, chiediamo da tempo di creare un parco giochi per bambini e verificare con i residenti come riutilizzare gli spazi della ex scuola elementare”, conclude Grillo.